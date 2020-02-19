11. İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri 21 Şubat Cuma günü yapılacak

290 sandalyeki İslami Şura Meclisi'ne milletvekili se.ilebilmek için İran genelinde 7 binden fazla aday adayı, seçim kampanyası düzenlemektedir.

280 seçim bölgesinde düzenlenecek bu seçimlerden bir gün önce 20 Şubat günü, aday adayların seçim kampanyalarının süresi dolacak ve kampanyalar bitecek.

Seçimde ilk oyunu kullanabilecek seçmen sayısının 2 milyon 931 bin kişi olduğu açıklandı.

İran yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, seçimlerde oy kullanabiliyor.

29 milyon 39 bin erkek ve 28 milyon 879 bin kadının seçmen olarak oy kullanabileceği bu seçimlerde İran Anayasasası'nın 64. maddesine göre Zerdüşlti ve Yahudiler birer milletvekili, Asuri ve Keldani Hristiyanlar toplam bir milletvekili ve Güney ve Kuzey Ermeniler ise birer milletvekili çıkarabiliyor.

İran'da İslami Şura Meclisi milletvekili seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. 11. İslami Şura Meclis dönemi 22 Mayıs 2020'de resmen göreve başlayacak.