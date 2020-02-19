ABD'nin ambargoları, İran'la iş birliğimizi engellemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'ABD 18 Şubat günü bir kez daha Rusya'ya karşı ambargonun düzeyini artırdı. Son haftada da Rusya savunma sanayiine karşı yaptırımlar devreye soktu. Dün ise Rosneft'i yaptırım listesine ekledi.'

ABD'nin Rusya'ya baskı uygulayarak bu ülkenin yabancı ülkelerle ekonomik iş birliğini kısıtlamaya çalıştığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, 'Ambargolar konusundaki duruşumuz bellidir. Rusya olarak ABD'nin global hegemonya hedefiyle tüm dünyayı kendisine tabi tutmaya çalışmasını kabul etmiyoruz' değerlendirmesini yaptı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

'Ambargolar İran, Suriye ve Venezuela veya her hangi bir ülke ile iş birliğimiz üzerinde etkili değildir ve gelecekte de her hangi bir etki bırakmayacaktır.

ABD'nin elinde bulunan imkanları kullanması, jeopolitik amaçların yanı sıra Amerikan şirketlerinni üstünlük sağlaması amacını da gütmektedir.'