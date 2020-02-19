Hollanda Dışişleri Bakanı İran'a gelecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'un İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek üzere 21-22 Şubat tarihlerinde İran'ı ziyaret edeceği duyuruldu.

İki, bölgesel ve uluslararası konuların masaya yatırılacağı bu görüşmeden sonra Blok, Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir araya gelecek.

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı görüşmede, Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almaya İran'ın çıkarlarının temin edilmesine kadar devam edeceklerini belirtti.,

İran-Hollanda 3. Siyasi İstişare ve Diyalog Toplantısı'na katılmak için Hollanda'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile bir araya gelerek, ikili konuların yanı sıra başta Nükleer Anlaşma olmak üzere uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Irakçı, Nükleer Anlaşma'nın yanı sıra Hürmüz Barış Planı, Fars Körfezi ve Kızıldeniz güvenliği, bölgesel gelişmeler ve ikili ekonomik ilişkiler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

AB'nin Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesini eleştiren Irakçı, 'AB, bu anlaşmanın korunmasını istiyorsa, bu yönde bedel ödemelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından ilan edilen Hürmüz Barış Planı'na de değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Fars Körfezi'nde güvenlik ve barış, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı ve bu plan da bu amaca ulaşmak için sunulmuştur' diye konuştu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın bölgesel istikrar ve barışın temini konusunda üstlendiği rolü vurgulayarak, Hollanda'nın bölgede tansiyonun düşmesini istediğini açıkladı.