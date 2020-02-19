Lübnan İslam Üniversitesi Rektörü, İran ile bilimsel deneyimlerin paylaşılması çağrısında bulundu

İRNA’ya konuşan el-Mevla, ’Özellikle Lübnan'da öğretilmeyen alanlarda çalışmalara devam etmek için İran'a seyahat eden çok sayıda öğrencimiz var. Lübnan İslam Üniversitesi, Tahran ve Şehit Beheşti Üniversiteleri de dahil olmak üzere birkaç İran üniversitesi ile uygulanması gereken anlaşmalar imzaladı’ dedi

’İran üniversiteleri ile iyi ilişkilerinin olduğunu kaydeden el-Mevla, 'Lübnan İslam Üniversitesi'nin İran'da faaliyet etmesi durumunda, Lübnan'da mevcut olmayan alanlarda faaliyet gösterebilir. Herhangi bir üniversitenin önceliği bilimsel araştırmadır ve İran üniversitelerinde bilimsel araştırmanın uygun konumunu biliyoruz’ ifadesini kullandı.

İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani’nin geçen Pazartesi Beyrut'a yaptığı ziyarete değinen Lübnan İslam Üniversitesi Rektörü, bu ziyaretin Lübnan'ın çeşitli alanlarda ve özellikle kültürel, eğitim ve araştırmadaki genel politikalarını etkileyeceğini ve Laricani'nin İran'ın söz konusu alanlarda Lübnan'a yardım etmeye devam edeceğini vurguladığını belirtti.

İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, 17 Şubat Pazartesi günü Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında IRNA muhabirine yaptığı açıklamada, ’İran ve Lübnan'ın güçlendirilmesi ve uygulanması gereken kültürel ve bilimsel ilişki ve anlaşmaları var. Akademik işbirliği konusunda hiçbir kısıtlamamız yok ve İran'da Lübnan hükümetinin ve üniversitelerinin teknik, bilimsel ve araştırma bağlantıları kurabileceği çok sayıda üniversite var’ dedi.

Güney Beyrut'taki İslam Üniversitesi, kaçırılan Lübnanlı Şii lider İmam Musa Sadr'ın tasarımına göre, dönemin hükümeyinden aldığı arazide 1996 yılında Şii Yüksek Konseyi'nin başkanı olan Şeyh Muhammed Mehdi Şems el-Din'in katılımıyla kuruldu.

Lübnan İslam Üniversitesi Rektörü Dina el-Mevla, 2011-2015 yılları arasında Lübnan Hukuk Fakültesi'nde Fransız Dili Bölüm Başkanı Monbille Üniversitesi'nden mezun olmuş ve şu anda Ordu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin bir üyesidir.