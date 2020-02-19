İran'ın Zagreb Büyükelçisi, Hırvatistan Büyük Müftüsü ile bir araya geldi

İran'ın Zagreb Büyükelçisi İsmaili bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Semavi dinler ve özellikle İslam'ın ana mesajı, barış, dostluk ve iş birliğidir ve dümnyanın şimdiki sorunlarının atlatılmasının tek yolu, farklı dinlere mensup insanların bir birile müzakere etmesi ve diyalog kurmasıdır' dedi.

Hırvatistan Büyük Müftüsü ve İslami Merkezi Başkanı Aziz Hasanoviç de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran Büyükelçisi ile buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İslam dini, müslümanlarla diğer dinlere mensup insanlar arasında iş birliği, barış, diyalog ve kardeşlik dinidir' ifadesini kullandı.

Hırvatistan dinlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyetin 4 yıl önce ve kendisinin Nisan 2016'da İran'a yaptıkları ziyareti hatırlatan Hasanoviç, ''Yakından fakrlı semavi dinlere mensup insanların özgürce ortamda faaliyet göstermesin görmek, her zaman İran'ı ziyaret eden heyetleri etkiliyor' diye ekledi.