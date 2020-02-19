Belçika ve AB'den bağımsız duruş sergilemesini bekliyoruz

İran'ın Brüksel Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Belçika Dışişleri Bakanlığı Prosedürler Genel Müdürü Franz Shöne ile bir araya gelen Dehgani, güven mektubunu Belçikalı yetkiliye sundu.

Bu görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dğeinerek, çeşitli alanlarda yüksek kapasitelerin kullanılarak, ilişkilerin geliştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

İran'ın Brüksel Büyükelçisi Dehgani bu görüş mede yaptığı açıkloamada, Belçika'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinden biri olarak ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çekilmesinden ve ülkemize karşı yasa dışı mabargoları devreye soktuktan sonra, Nükleer Anlaşma'nın desteklenmesi konusunda çalışma yaptığını ifade etti.

AB'nin bağımsız duruş ve tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizen Dehgani, 'İki ülke arasındaki iyi ilişkiler sayesinde, ikili iş birliği düzeyinin artırılmasını umuyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı yetkili de bu görüşmede yaptığı açıklamda, Dehgani için başarıları dileyerek, onun döneminde İran ve Belçika arasındaki ilişkilerin yeni boyut kazanmasını umduklarının altını çizdi.