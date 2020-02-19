Zarif'in ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile görüşmesi, kamu diplomasisinin bir parçası

Musevi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Zarif her zaman, görüşme talebinde bulunan ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile görüşme yaparak, İran İslam Cumhuriyeti ve bölge gerçeklerini onlarla paylaşıyor.

Bunlar, kamu diplomasisinin bir parçası olarak, seçkinler bir araya gelme, düşünce kuruluşlarında konuşma yapma ve basın mensuplarına röportaj verme gibi konuları da kapsıyor.'

ABD'li senatör Chris Murphy, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesini savunarak, 'Umarız Trump da müzakerenin öneminin farkına varır. Çünkü onun yönetiminin tansiyonu yükseltme stratejisi, İran'ı güçlendirirken, ABD'yi zayıflatıyor' demişti.