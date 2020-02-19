19 Şub 2020 09:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83680388
0 Persons

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Zarif'in ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile görüşmesi, kamu diplomasisinin bir parçası

Zarif'in ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile görüşmesi, kamu diplomasisinin bir parçası

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ABD2li senatör ve kongre üyeleri ile bir araya gelmesi, kamu diplomasisinin bir parçasıdır' ifadesini kullandı.

Musevi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Zarif her zaman, görüşme talebinde bulunan ABD'li senatör ve kongre üyeleri ile görüşme yaparak, İran İslam Cumhuriyeti ve bölge gerçeklerini onlarla paylaşıyor.

Bunlar, kamu diplomasisinin bir parçası olarak, seçkinler bir araya gelme, düşünce kuruluşlarında konuşma yapma ve basın mensuplarına röportaj verme gibi konuları da kapsıyor.'

ABD'li senatör Chris Murphy, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesini savunarak, 'Umarız Trump da müzakerenin öneminin farkına varır. Çünkü onun yönetiminin tansiyonu yükseltme stratejisi, İran'ı güçlendirirken, ABD'yi zayıflatıyor' demişti.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 6 =