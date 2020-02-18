Musevi: General Süleymani’nin terörü sonası dünya daha az huzu içinde olacak

Hırvatistan’ın Veçerni List gazetesine açıklamada bulunan Musevi, General Süleymani’nin kaybının telafisi mümkün olmayan bir olay olduğunu, kendisinin barışın askeri olduğunu söyledi.

İran’ınn Amerika’ya yanıtının gerekli bir adım olduğunu belirten Musevi, ‘’Bu Amerika’ya indirilen bir tokattı, yıllardan beri kimse buna cesaret edememesi, fakat İran kesin bir şekilde yanıt verdi ve Amerika’nın Batı Asya’daki en önemli üslerinden birini hedef aldı. ‘’ dedi.

Musevi, Amerika ve bazı batılı ülkelerin yanlış hesaplarla 40 yıldan beri İran’a baskı uyguladıklarını ve bu baskılarında yeni bir şey olmadığını söyledi.

Saddam’ın 8 sene boyunca tüm dünyanın desteğini alarak İran’a saldırdığını belirten Musevi, savaş döneminde bile İran’ın ambargo ve ekonomik baskı altında olduğunu fakat İran’ın bugünkü gücünün 40 sene önce ile kıyaslanmayacak düzeye olduğunu söyledi.

İran gerçeklerinin medya vasıtası ile farklı gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Musevi, İran’ın 40 sene önceden tüm alanlarda daha güçlü olduğunu bir gerçek olduğunu söyledi.

Ukayna uçağının insani hata sonucu düşülmesine değinen Musevi, ‘’Amerika’nın İran-Irk savaşının sonunda düşürdüğü İran uçağının aksine Ukrayna uçağı operatör hatası sonucu düşmüştür. ‘’ dedi.

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2012