Hatemi, Tahran’da düzelenen bir toplantıda yaptığı açıklamada, İran evriminin 41. Yıldönümünü kutlayarak, İslami Devrimin izzetinninn halkın her zamann sahnede olan varlığına borçlu oldduğunu söyledi.

İan halkının geçen 41 yıl zarfında gerçek hizmetkarlarını takdir ettiklerinni gösterdiklerinni ifade eden General Hatemi, bunun son örneğinin General Süleymani’nin cenaze töreninde gösterildiğini belirtti.

Amerika’nın Aynül Eset üssünün İran füzeleri tarafınndan hedef alınmasına değinen General Hatemi, bu saldırı ile Amerika’nın dünya genelinde İranlı uzmanlar tarafından yapılan füzelerle gururunun kırıldığını belirterek, ‘’Bu tokatla İan’ın füze ve komuta gücünü vverdiğimiz hızlı yaıtla Amerikalılara ispatladık ‘’ dedi.

Hatemi, İslam İnkılabi Rehberi direktiflleri doğrultusunda Savunma Sanayi Uzmanları vasıtası ile İran’ın hava savunma sisteminde kısa, ortak ve uzun menzillli yetennekler elde ettiğini ve her hangi birr saldırısına yanıt vverecek güçte olduğunu söyledi.

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2012