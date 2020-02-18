İran’ın Avrasya bölgesi ile ticaet hacmi iki milyar dolara ulaştı

Latifi yaptığı açıklamada, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki tercihli ticaretin ve bazı indirimlerin uygulanmaya başladığınnı ifade ederek, geçen 10 aylık dönemde Avrasya ülkelerine ihracat miktarının 861 milyo 19 binn 603 dolar olduğunu ve bu rakamın 2 milyon 683 bin tona denk geldiğini bildirdi.

İhracat miktarının bir önceki yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak yüzde 114 ve değer olarak yüzde 72 arttığını ifae eden Latifi, bu ülkelerden ithalat rakamının a arttığını belirtti.

Latifi, bu süre zarfında ,thalat miktarının toplam iki milyon 563 bin 801 ton olduğunu ve bunun parasal ddeğeriin bir milyar 105 milyon 946 bin 125 dolar olduğunu ve bunun bir önnceki yıla göre ağırlık olarak yüzde 41 artış ve değer olarak yüzde 5 azalış gösterdiğini belirtti.

Avrasya birliğindeki İran’ı ticari ortaklarının Rusya, Ermenistan, Belarus, Kırgızistan ve kazakistan olduğunu ifade eden Latifi, 10 aylık dönemde n fazla ihracatınn Rusya’da ypıldığını.

Bu süre zarfınna Rusya’da iki milyın 322 bin 909 ton ürün ithal edildiği ve bu rakamınn değerinin 963 milyon 673 bin 554 dolr olduğunu ifade eden Latifi, bu süre içinde en fazla ihracatın Ermenistan’a yağıldığını belirtti.

Latifi, bu süre zarfında Ermenistan’a bir milyon 521 bin 641 ton ürün ihraç edildi ve karşılığına 354 milyon 777 bin 651 dolar gelir elde edilmiştir.

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2012