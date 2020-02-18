18 Şub 2020 19:28
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News Code: 83680061
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İlaç fiyatları İran’da çok ucuzdur

İlaç fiyatları İran’da çok ucuzdur

Tahran, IRNA- İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran’daki ilaç fiyatlarının dünya gennelline göre çok daha ucuz oduğunu söyledi.

Tahran’da açıklamada bulunan Cihanpur, ilaç fiyatlarının İran’da hükümet tarafından fiyatlandırıldığını belirterek, dünnyanın hiçbir ülkesinde İran’da olduğu gibi ilaçların sigorta kapsamında yer almadığını söyledi.

İran’ın kaliteli ve ucuz ilaç bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu ifade eden Cihanpur, Irak’taki ilaç fiyatlarının İran’ın iki misli olduğunu söyledi.

İran ilaçlarının kalitesinnin dünya standatlarında olduğunu ifade eden Cihanpur, İran menşeli ve yabancı menşeli ilaçlar arasında birr fark olmadığını söyledi.

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