İlaç fiyatları İran’da çok ucuzdur

Tahran’da açıklamada bulunan Cihanpur, ilaç fiyatlarının İran’da hükümet tarafından fiyatlandırıldığını belirterek, dünnyanın hiçbir ülkesinde İran’da olduğu gibi ilaçların sigorta kapsamında yer almadığını söyledi.

İran’ın kaliteli ve ucuz ilaç bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden olduğunu ifade eden Cihanpur, Irak’taki ilaç fiyatlarının İran’ın iki misli olduğunu söyledi.

İran ilaçlarının kalitesinnin dünya standatlarında olduğunu ifade eden Cihanpur, İran menşeli ve yabancı menşeli ilaçlar arasında birr fark olmadığını söyledi.

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2012