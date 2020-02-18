18 Şub 2020 15:41
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News Code: 83679751
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2019 yılında İran makale sayısı 60 bine yükseldi

2019 yılında İran makale sayısı 60 bine yükseldi

Tahran, İRNA- İslam Dünyası Bilim Daynak Veri Tabanı Başkan Vekili Muhammed Cevad Dehgani, 2019 yılında İran'ın makale sayısının 60 bine ulaştığını ifade etti.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Dehgani, İran'ın dünya bilim üretimindeki payıa değinerek, 'Halihazırda ülkemizde 4 milyon öğrenci ile 75 bin öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan 1 miyonu yüksek lisans ve üzeri dönemlerde eğitim görmektedir. Bu grup, İran'ın bilim kapasitesi anlamında' dedi.

İran'da üretilen makale sayısında artış

Dehgani ayrıca İran'da üretilen bilimsel makalelerin sayısının yükseldiğine işaret ederek, 'Son 20 yılda her yıl ortalama yüzde düzeyinde makale artışı yaşanmaktadır. 2000 yılına kıyasla makale üretimi açısından 35 kat daha büyüdük' diye ekledi.

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