18 Şub 2020 15:29
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News Code: 83679706
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BM Tahran Koordinatörü:

BM, İran'ın direniş ekonomisi programlarını destekliyor

BM, İran'ın direniş ekonomisi programlarını destekliyor

Tahrn, İRNA- BM Tahran Koordinatörü Okoçi Daniel, Birleşmiş Milletler'in dünya genelinde kalıcı ve sürdürürülebilir kalkınma hedefini takip ettiğini belirterek, 'Birleşmiş Milletler, İran'ın kendi planları çerçevesinde yürürlüğe koyduğu direniş ekonomisine destek sunmaktadır' dedi.

Tahran'da 50 kamu ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Köy ve Kır Kesimlerinde İstihdam Oluşturmak Amacıyla Akıllı Planlama isimli panelde konulan Daniel, 'İran hükümetinin özellikle köylerde yaptığı çok olumludur. Hükümetin köylerde ekonomik, sosyal ve kalkınma altyaılarına vurgusu, benim için çok ilginçti' diye belirtti.

Birleşmiş Milletler'in dünya çapında kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini ifade eden BM Tahran Koordinatörü, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık bir deneyimle 200 ülkeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Daniel konuşmasıı şöyle sürdürdü:

'Global deneyimimize dayanarak, İran'ın direniş ekonomi programlarını destekliyoruz. İran hükümeti, BM'nin köy istihdamının artırılması konusundaki hedefleri konusunda bize güvenebilir' diye ekledi.

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