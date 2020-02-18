BM, İran'ın direniş ekonomisi programlarını destekliyor

Tahran'da 50 kamu ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Köy ve Kır Kesimlerinde İstihdam Oluşturmak Amacıyla Akıllı Planlama isimli panelde konulan Daniel, 'İran hükümetinin özellikle köylerde yaptığı çok olumludur. Hükümetin köylerde ekonomik, sosyal ve kalkınma altyaılarına vurgusu, benim için çok ilginçti' diye belirtti.

Birleşmiş Milletler'in dünya çapında kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğini ifade eden BM Tahran Koordinatörü, Birleşmiş Milletler'in 75 yıllık bir deneyimle 200 ülkeye katkıda bulunduğunu söyledi.

Daniel konuşmasıı şöyle sürdürdü:

'Global deneyimimize dayanarak, İran'ın direniş ekonomi programlarını destekliyoruz. İran hükümeti, BM'nin köy istihdamının artırılması konusundaki hedefleri konusunda bize güvenebilir' diye ekledi.