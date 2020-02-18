İslami Şura Meclis Başkanı ile Hasan Nasrullah bir araya geldi

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya ve Laricani'nin başında bulunduğu heyet üyelerinin de yer aldığı bu görüşmede taraflar, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Ayrıca taraflar bu görüşmede blgede güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunlarla diğer konuları masaya yatırdı.

İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, Lübnan'dan önce Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Parlamento Başkanı Hamude Sabbağ ile görüştü.

Laricani, Lübnan ziyareti sırasında Nasrullah'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Av, Parlamento Başkanı Nebih Beri ve Başbakan Hissan Diyab ile de görüşerek, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.