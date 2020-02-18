Seçimler, ülkemizin güçlenmesi ve saygınlığıınn artırılmasına katkıda bulunacak

21 Şubat günü İran genelinde düzenlenecek İslami Şura Meclisi milletvekili seçimlerinde 7157 aday adayı, 290 kişilik parlamentoya girmek için yarışacak.

'Doğu Azerbaycan ilinden binlerce kişiyi kabul eden Ayetullah Hamanei, 'Seçimler, ABD ve Siyonistlerin yüreklerinde İran'a karşı devreye sokmak istedikleri kötü niyetlerinin birçoğunu etkisiz hale getirir' diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Amerikalılarla Siyonistler gece gündüz İranlı genci hükümetten koparmak istiyorlar, ancak bir sonuca ulaşamazlar. Dost düşmanın gözü buraya dikilmiştir. Düşmanlar bu kadar çabalama, propaganda ve ülkede ekonomik sorunların olduğu bugünlerde ve Batılılar ile Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmediği ve Amerikalıların baskı yaptığı bu durumda, sonucu bekliyorlar. Dostlarımız da kaygıyla ne olacak diye kaygılanıyorlar.

İran'ın güçlü olması halinde dülmanın ümitsizleneceğini, komplolarının ortaya çıktığı anda yok olacağını ve sonuçsuz kalacağını defalarca söyledik.'

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının sonunda General Kasım Süleymani'nin terörle şehit edildiğine işaret ederek, bunun ABD Başkanı Trump'ın doğrudan talimatı ile yapıldığına dikkati çekti ve 'Amerikalılar bu cinayeti işledikten sonra kelimenin tam anlamıyla infiale düştüler ve hesapsız bir iş yaptıklarının farkına vardılar' diye ekledi.