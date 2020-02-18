18 Şub 2020 14:50
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Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı haltrerci altın madalya kazandı

Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı haltrerci altın madalya kazandı

Tahran, İRNA- Özbekistan'da düzenlenen Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci Afşin Taheri 96 kg’de altın madalya kazanmayı başardı.

96 kg’de yarışan Taheri, ilk koparma denemesinde 150 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinci denemesinde 156 kg halteri kaldırdı. Ardından üçüncü koparma denemesinde 160 kg halteri kaldırmayı başararak şampiyonanın kendi kategorisindeki altın madalyasını elde etti.

Bu kategoride koparma denemesinde Kazak ve Suriyeli halterciler sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı.

 Taheri ayrıca ilk silkme denesminde 176 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinici  denemesinde 181 ve üçüncü denemesinde 186 halteri kadırarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Asya Gençler Halter Şampiyonası 9-19 Şubat tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te düzenlenmektedir.

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