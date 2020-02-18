Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı haltrerci altın madalya kazandı

96 kg’de yarışan Taheri, ilk koparma denemesinde 150 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinci denemesinde 156 kg halteri kaldırdı. Ardından üçüncü koparma denemesinde 160 kg halteri kaldırmayı başararak şampiyonanın kendi kategorisindeki altın madalyasını elde etti.
Bu kategoride koparma denemesinde Kazak ve Suriyeli halterciler sırasıyla gümüş ve bronz madalya kazanmayı başardı.
Taheri ayrıca ilk silkme denesminde 176 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinici denemesinde 181 ve üçüncü denemesinde 186 halteri kadırarak gümüş madalyayı boynuna taktı.
Asya Gençler Halter Şampiyonası 9-19 Şubat tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te düzenlenmektedir.
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