18 Şub 2020 14:50
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News Code: 83679436
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İranlı araştırmacılar mesane kanserini ortaya çıkmasından 10 yıl öncesinden teşhis etmeyi başardı

İranlı araştırmacılar mesane kanserini ortaya çıkmasından 10 yıl öncesinden teşhis etmeyi başardı

Tahran, İRNA- Rıza Melikzade'nin başında yer aldığı İranlı araştırmacılardan oluşan bir heyet ve yabancı araştırmacıların iş birliği ile mesane kanserinin vukuundan 10 yıl önce teşhisi mümkün hale geldi.

Mesane kanseri, erkekler ve kadınlar arasında dünyanın en yaygın kanserlerinden biridir. 2018'de 550 bin kişinin yakalandığı bu kanserden ölenlerin sayısı 200 bin kişiyi buldu.

Uluslararası saygın bir dergide yayınlanan bir çalışmada, İran tıbbi bilim araştırmacılarından oluşan bir ekip, uluslararası onkoloji araştırmacılarından oluşan bir ekiple iş birliği içinde, uzun süredir izlenen asemptomatik kişilerin idrar örneklerini inceleyerek, dünyada ilk kez somatik genetik mutasyonun incelenmesi ile idrar örneklerinde bu hastalığı erken tümör oluşumundan önce erken teşhis edilmesini başrdılar.

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