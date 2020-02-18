İran'ın yeni Kopenhag Büyükelçisi güven mektubunu Danimarka kraliçesine takdim etti

Aynı günün başlarında Naderi, güven mektubunun suretini Danimarka Dışişleri Bakanlığı Protokol Hizmetleri Başkanı Michael Zilmer-Johns'a sundu.

İran Kopenhag Büyükelçisi Naderi, Danimarka Kraliçesi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve ülkedeki misyonu sırasında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine öncelik vereceğini söyledi

Naderi, 25 yıldır ülkenin dış politika bölümünde çalışıyor. İran'ın Lahey'deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü temsilciliğinde, İran'ın Türkiye Büyükelçiliği ve İran'ın Cenevre'deki temsilciliğinde görev yaptı.

2015 yılında İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski resmi sözcüsü Merziye Efhem, 1979 İslam Devrimi'nin zaferinden sonra İran'ın ilk kadın büyükelçisi oldu. Şimdi İran'ın Malezya büyükelçisidir. Hümeyra Rigi Ocak 2019'da İran’ın devrimden sonraki ikinci kadın büyükelçisi olarak İran’ın Brunei Büyükelçisi olarak atandı. bu yılın Ocak ayından bu yana İran'ın Finlandiya büyükelçisi Foruzende Vediati oldu.