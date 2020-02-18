İran bölgede kalıcı güvenlik için terörle mücadelede iyi sonuçlar elde etti

Suriye ve Lübnan'ı ziyareti sırasında uluslararası terörizme karşı mücadelede kaydedilen iyi başarılara atıfta bulunan Laricani, İran ve Suriye'nin terörizmle mücadelede yakın iş birliği içinde olduklarını ve yapılan çalışmalar sonucunda bölgede terörizmin ciddi bir şekilde darbe gördüğünü belirtti.

Tüm Suriyeli yetkililerin ve önemli kişilerin İran'ın terörizmle mücadeledeki önemli rolünü vurguladığını kaydeden Laricani, Suriye ve Lübnan hükümet ve parlamento yetkilileriyle ekonomik iş birliği konulu görüşmelerde bulunduğunu ifade etti..

İran'ın kapasiteleri ve ticaret, tarım ve sanayi alanlarında işbirliği imkanı sayesinde Suriyeli ve Lübnanlı yetkililerle görüşmeler yaptığına dikkati çeken İranlı yetkili, Suriye'nin bazı bölgelerinde güvenlik kurulması sayesinde yatırım için zemin hazırlandığını dile getirdi..

İslami Şura Meclis Başkanı ayrıca, Lübnanlı seçkinlerle direnişin rolü ve İran'ın konumu konusunda müzakere ettiğini sözlerine ekledi.