Lübnan Cumhurbaşkanı İran’a davet edildi

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani bugün Beyrut’ta Avn ile yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani’nin resmi davet mektubu kendisine iletti.

Mektupta iki ülke ilişkilerinin gelişme yolları incelenerek, Ruhani iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istedi.

Laricanni, Avn ile görüşmesinde İran’ın Filistinli ve Suriyeli avarelerin topraklarına geri dönmesine vurgu yapak onların daimi şekilde Lübnan’da iskanını reddetti.

Şu an 500 bin Filistinli ve bir milyon 500 bin Suriyeli Lübnan’da yaşamaktadır.

Avn geçen günlerde yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecileri için ülkesinin 25 milyar olar harcadığını bildirmişti.

Laricani görüşmede Avn’ı yeni Lübnan hükümetinin oluşmasından dolayı kutladı ve İran’ın Lübnan ekonomik durumuna yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Laricani iki ülkenin ticari ve mali mübadelelerini arttırabileceklerini ve su, elektrik, gaz, tarım, petrol ve petrokimya alanlarında işbirliği yapabilecekleri söyledi.

Larciani bugün ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Nebiye Beri Meclis Başkanı ve Başbakan Hesan Diyab ile görüştü.

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2012