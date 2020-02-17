Beri, bölge ülkelerinin birlik içinde olmasını istedi

Lübnan’da temaslarda bulunan İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Beri ile görüştü.

Beri görüşmede, Arap ve Müslüman ülkelerin sorunlarını görüşmeler için bir araya gelmeden başka çareleri olmadığını söyledi.

Görüşmede taraflar Lübnan-İran ilişkilerini inceleyerek Parlamentolar arası ilişkilerin artmasına vurgu yaptılar.

Laricani, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah, Başbakan Hesan Diyab ile de görüştü.

Laricani, Diyab ile görüşmesinde Ortadoğu bölgesindeki gelişmeler, mevcut siyası, güvenlik ve ekonomik sorumlar ve ikili ilişkiler akında görüştü.

Filistin İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyad Nahale ve Hamas Siyasi büro Üyesi Musa Ebu Merzug da Laricani ile İran’ın Beyrut Büyükelçiliğinde görüştüler.

Laricani, Cumhurbaşkanı Misel Avn ile yaptığı görüşmede kendisine Cumhurbaşkanı Ruhani’nnin İran’ı ziyaret davetini iletti.

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2012