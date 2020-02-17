Laricani: General Süleymani’nin terörü Amerika’nın geçek yüzünü gösterdi

İslam İnkılabi Rehberinin Suriye ile işbirliği yönündeki tavsiyesini hatırlatan Laricani, Esat’ı yıllar boyu direnişi için kutladığını şartların değiştiğini ve son zaferlerin çok önemli oluğunu söyledi.

Suriye’nin tekamül yoluna ilerlediğini ifade eden Laricani, daha önce hesapsız sözler söyleye bir çok bölge ülke tutumunun değiştiğini ve bunun Suriye’deki direnişle mümkün olduğunu söyledi.

Suriye Liderini bölgenin akılcı liderlerinden olduğunu ifade eden Laricani, direniş cephesinin konumunun artmasının Amerika’nın söylem ve tutumunda değişimlere sebep olduğunu belirtti.

Esat, İran’ın çeşitli konulardaki başalarını tebrik ederek, ‘’elde ettiğimiz ortak zaferlerimiz Amerika ve batılıların korku sebeplerindendir ve bugün Amerikan yönetiminde ayrışma görmekteyiz. ‘’ dedi.

Esat, İran’ın ülkesine verdiği direkt ve en direkt desteklere teşekkür etti.

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2012