17 Şub 2020 19:53
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News Code: 83678539
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Çin, Amerika’nın İran ile işbirliği yapan firmalar aleyhine uygulanan ambargoların sonlanmasını istedi

Çin, Amerika’nın İran ile işbirliği yapan firmalar aleyhine uygulanan ambargoların sonlanmasını istedi

Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gunng Şuang, Amerika’nın iç kanunlarına dayanarak tek taraflı olarak diğer ülkelerle işbirliği yağan f,rmlara ambargo uygulayamayacağını bildirdi.

Amerika, İran, Kuzey Kore ve Suriye ile işbirliği yaptığı iddiası ile Çin’e 6, Rusya’dan 3, Irak’tan bir ve Türkiye’den bir firmaya ambargo uyguladığını bildirmişti.

Guang, İran nükleer meselesine değinerek, Amerika’dan nükleer anlaşma ile ilgili kaygılarını göz önünde bulundurarak ülkelerin menfaatleri ve meşru haklarına saygı duymasını istedi.

Guang, Amerikan ambargolarının ülkelerin ve uluslararası camianın menfaatlerini zedelediğini uluslararası camianın silahsızlanma çabasını zayıflattığı, uluslararası barış ve istikrarı zedelediğini ve uluslararası camianın isteği aksi yönünde olduğunu söyledi.

Amerika’nın Kitle İmha Silahlarını Yayılmasını Engelleme konusunda kendi yargılarını uluslararası camia içi temel olarak aldığını ifade eden Guang, Amerika’nın buna dayanarak da ülkelere ambargolar uyguladığını söyledi.

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2012

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