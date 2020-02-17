İranlı yönetmen İslam Dünyası Üstün Kadınlar Ödülü'ne değer görüldü

Abyar ödülünü 18 Şubat Salı günü Pakistan'da düzenlenecek özel bir törende alacak.

Son yirmi yılda İran'ın en başarılı yazarlarından biri ve İran sinemasında kadınların yaşamlarına dayanan filmler üreterek tanınmış bir yönetmen oldu.

İranlı sinemasının en ünlü eserleri arasında gösterilen ’Dolunay Olduğu Gece’, 'Saban İzi 143' ve 'Nefes' filmleri, çok sayıda uluslararası festivalde ödül aldı.

2004 yılında kurulan Hum Network Limited Şirketi, Güney Asya'daki en büyük televizyon gruplarından biridir.