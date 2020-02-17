İran halkı ABD'lilerin çelişkili açıklamalarına alışmışlar

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sözcü Musevi düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin İran yerel seçimleri ile ilgili sorularına, 'İran İslam Cumhuriyeti'nde, dünya çapında ve özellikle bölgesel bağlamda seçimlerin düzeyi yüksek seviyede ve saygın İran halkı, bazı Amerikan yetkililerinin çelişki dolu açıklamarına alışmış durumdalar' diye belirtti.

Musevi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'ABD yetkilileri, İran seçimlerini sorguy çekmek yerine, halkın çoğunluğunun oyunu hiçe sayan ABD başkanlık seçimlerinin karmaşık sistemi ile ilgili sorulara ve bu ülkenin bölgedeki en küçük düzeyde bile seçim düzenlemeyen ülkelerle geniş ilişkileri hakkında açıklama yapmalılar.'

ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook, 14 Şubat günü yayınladığı bir videoda, İran'da yapılacak İslami Şura Meclisi seçimlerinin sonuçlarının, seçimlerin yapılmasından önce belirlendiğini iddia etmişti.

11. İslami Şura Meclisi milletvekilliği seçimleri 21 Şubat günü İran genelinde düzenlenecek. ABD son aylarda İran'a karşı maksimum baskı politikasını şiddetlendirmiş ve halk ile hükümet arasında kopukluk oluşturma hedefine odaklanmıştır.