Şazend Petrokimya'dan 200 milyon dolarlık ihracat öngörüsü

Şazend Petrokimya'da hidrokarbonlu buharların geri dönüşüm biriminin açılışında konuşan Merkezi Valisi Ali Ağazade, 'İlimiz içinde eyr alan sanayi birimlerinde üretim düzeyi, yaptırım ve ekonomik baskılara rağmen artış göstermekte ve tüm yetkili merciler üretimi desteklemekle mükelleftir' dedi.

İhracata büyük önem verdiklerinin altını çizen Ağazade, Şazend Petrkimya'da hidrokarbonlu buhar geri fönüşüm biriminin faaliyete başlamasının yeşil sanayiye değer verdiklerini ve kirliliği azaltmak için çaba gösterdiklerini kanıtladığını açıkladı.

Şazend Petrokimya'nın geçtiğimiz yıl 6 trilyon Tümen üzeri satış yaptıpını kaydeden Ağazade, fabrikanın aynı anda 180 milyon dolar değerinde ildeki diğer sanayi birimlerinden alım yaptığını söyledi.

Başkent Tahran'ın güneybatısında yer alan Merkezi iline bağlı Şazend ilçesinde bulunan Şazend Petrokimya Şirketi tüm ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde faaliyet gösteriyor ve bu yıl İran Sanayi Yönetim Merkezi'nce ülkenin en iyi 100 şirketinden biri olarak ilan edildi.