İranlı halterciler Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı

Beyranvend koparma denemesinde 142, silkmede 171 ve toplamda 313 kg halteri kaldırarak, koparmada gümüş ve silkmede bronz madalya elde etti.

Diğer haltercimiz Mustafa Cevadi koparma denemesinde 141, silkmede 181 ve toplamda 322 kg halteri kaldırarak, koparmada bronz ve silkmede gümüş madalya sahibi oldu.

Daha önce 67 kg'de mücadele eden diğer haltercimiz Pakar, ilk koparma denemesinde 124 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinci denemesinde 131 kg halteri kaldırdı. Ardından üçüncü koparma denemesinde 135 kg halteri kaldırmayı başararak şampiyonaın gümüş madalyasını elde etti.

Asya Gençler Halter Şampiyonası 9-19 Şubat tarihleri arasında Özbekistan'ın Taşkent’te düzenlenmektedir.