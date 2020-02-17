İtalyan filmler İran sinemalarında seyirci ile buluşacak

İranlılar Sanat ve Tecrübe Sienması Kuruluşu ve İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nin iş birliği ile İtalyan Film Haftası kapsamında 'İtalya Sinemasına Bir Pencere' sloganı ile İran'ın 3 şehrinde İtalya filmleri, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

20-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek bu etkinlik kapsamında Tahran'da Sanatçılar Evin'de, Şiraz'da Gülista Perdisi'nde ve Kiş'teki Sinema Gücülük'te İtalyan filmleri gösterime girecek.

İtalyan yönetmen ve yapımcı Vincenzo Marera'nın özel konuk olduğu etkinlik kapsamında 2018 yapımı Mutlu Lazaroy, 2017 yapımı Gölgelerin Yıkıldığı Yer, 2017 yapımı Denge, 2013 yapımı Cesur: Yalnız Bir Kahraman, 2019 yapımı Martin İden, 2015 yapımı Annem filmleri ile Bernardo Bertulocci'nin çektiği 'Petrol Yolu' isimli belgesel, gösterilecek.