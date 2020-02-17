İranlı iş adamları Suriye imarına katkıda bulunmak istiyor

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Laricani, 'İslam Devrimi'nin zafere ulaştığı günden beri Suriye hükümeti ile halkı, İran hükümeti ve halkının yanında saf tutmuş ve özellikle mehrum Hafız Esad'ın İran-Irak savaşı sırasındaki desteklerini unutmayız' diye konuştu.

Suriye'nin Direniş Cephesi'nin önemli bir parçası olduğunun altını çizen Laricani, 'Suriye hükümeti ile halkının terörle mücadeldesinde her zaman bu ülkenin yanında yer aldık. Gerçi ABD ve baz bölge ülkeleri teröre destek veriyor' diye belirtti.

İran'ın Suriye'nin imarındali rolüne işaret eden Laricani, 'İran ve Suriye'nin ekonomik iş birliği bir iki yıldan öncesinden başlamıştır. Suriye'nin imarı konusunda İranlı iş adamları görev alabilir ve bu ülkede yatırım yapabilirler' değerlendirmesinde bulundu.

Suriyeli yetkililerle müzakereler devam ettiklerine değinen İranlı yetkili, 'İki ülke arasında bürokratik düzenlemeler yerine oturtulmalı ve gelecekte iş birliğini artırmalıdır' diye ekledi.