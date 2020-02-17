İran'ın katılımıyla Pakistan'da Uluslararası Afgan Göçmenler Konferansı başladı

Bu konferans, Pakistan hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iş birliği ile düzenlenmektedir.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı atrafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, 'Bu uluslararası konferansın yapılmasından amaç, 40 yıldır Pakistan'da yaşayan Afgan göçmenlerin durumunun 'Dayanışma İçin Yeni Katılımı' sloganı ile değerlendirilmesidir' denildi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve BM Genel Sekreteri Guterres'in de açılışına katıldığı konferansa 30'dan fazla ülkeden bakan ve üst düzey yetkililer katılım gösterdi.

İran'ın İçişleri Bakanlığı Yabancı ve Göçmen İşleri Dairesi Genel Müdürü Mehdi Mahmudi, İran'ın konferanstaki temsilcisi olarak yer aldı.

Konferansta Afgan göçmenlerin kendi ülkelerine gönüllü dönmeleri ve onlarla ilgili sorunların tartışılması hedeflenmiştir.

Geçtiğimiz Haziran ayınd da Pakistan'da İran, Afganistan, Pakistan ve BM'nin katımıyla bu hususta dörtlü bir konferans düzenlemişti.