700 milyon dolar kadar ilaç ithalatı azaldı

Kutsal Savunma Müzesi'nde düzenlenen İlaç ve Tıp Teçhizatı Töreni'nde konuşan Muhammedrıza Şanesaz, 'Hükümetin görevi, bu zor koşullarda faaliyet gösteren ilaç ve tıp teçhizatı sektörü çalışanlarını desteklemektir' dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin düşmanın petrol satışını düşürerek ambargolarla İran'ı zayıflatmak istediği bugünlerde bu sektörü desteklemeye vurgu yaptığını kaydeden Şanesaz, 'Kesinlikle bu yolda hareket ediyoruz e son bir yılda kendi kendimize yeterlilik ve bağımsızlığın düşüşü açısından büyük kazanımalr elde ettik' değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıllarda üretim yolunda büüyk adımlar atmaya hazır olduklarını ifade eden Şanesaz, 'Bu slogan değil, gerçeğin ta kendisidir. Kendi kendine yeterlilik yolunda ilerlememiz, yabancı baskıların artması ile hızlanmıştır' diye ekledi.

Bu törende İran'da son bir yıllda güncel teknoloji ile üretilen ilaç ve tıp teçhizatı son ürünleri görücüye çıktı.