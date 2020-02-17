17 Şub 2020 11:39
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Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi'nden İran'ın sağlık bakım sistemini övgü

Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi'nden İran'ın sağlık bakım sistemini övgü

Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi, İran'ın sağlık alanındaki ilk bakım sisteminin çok güçlü olduğuna işaret ederek, 'İran son yıllarda geniş çaplı sağlık bakım sistemi oluşturmuş ve bunun temelleri köylerde sağlık personeli tarafından atılmıştır' dedi.

İran'ın sağlık bakım sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hammelman, 'İran'da sağlık bakım sisteminin oluşturulması ile halkın sağlığı büyük oranda iyileşmiş ve bunu İran sağlık endekslerindeki değişikliklerde görmek mümkün' ifadesini kullandı.

İran'da sağlık bakım sisteminin oluşturulmasından bu yana halka sağlık alanında iyi hizmetler sunmak adına büyük adımlar atıldığına dikkati çeken Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi Hammelman, 'Köy aile doktou, köy sağlık sigortası, şehir aile doktoru, tıp bilimleri üniversitelerde aile doktorları özel eğitimi gibi programları bu alanda sayabiliriz' diye belirtti.

Hammelman ayrıca hizmet kalitesinin iyileştirilme programının İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu sözlerine ekledi.

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