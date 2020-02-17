Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi, İran'ın sağlık bakım sistemini övdü

İran'ın sağlık bakım sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Hammelman, 'İran'da sağlık bakım sisteminin oluşturulması ile halkın sağlığı büyük oranda iyileşmiş ve bunu İran sağlık endekslerindeki değişikliklerde görmek mümkün' ifadesini kullandı.

İran'da sağlık bakım sisteminin oluşturulmasından bu yana halka sağlık alanında iyi hizmetler sunmak adına büyük adımlar atıldığına dikkati çeken Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi Hammelman, 'Köy aile doktou, köy sağlık sigortası, şehir aile doktoru, tıp bilimleri üniversitelerde aile doktorları özel eğitimi gibi programları bu alanda sayabiliriz' diye belirtti.

Hammelman ayrıca hizmet kalitesinin iyileştirilme programının İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nın gündeminde olduğunu sözlerine ekledi.