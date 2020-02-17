İranlı kadın koşucu, İstanbul Salon Atletizm Yarışmalarında şampiyon oldu

İstanbul Salon Atletizm Yarışmaları'nda İran kadın koşucu 60 metrede 7.25 saniye ile birinci oldu.

Fesihi daha önce de Sırbistan’ın başkenti Belgard’da düzenlenen Dünya Ateltizm Yarışması'nda 60 metrede 7.29 saniye ile dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.

60 metre dünya salonu giriş rekoru 7.30 saniye iken Fesihi 0.01 saniye daha hızlı koştu.

İranlı kadın koşucu Ferzane Fesih daha önce Sırbistan Ateltizm Kulüpler Yarışmaları'nda 60 metrede birinci oldu.

Partizan Belgrad'ın davetiyle yarışmalara katılan Ferzane Fesihi, 7,46 saniye rekoru ile birinci oldu.

Daha önce Asya'da bronz madalya kazanan Fesihi, Belgrad'ın Partizan Kulübü temsilcisi olarak yarışmalarda mücadele etti.





