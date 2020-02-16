Dünya Kabaddi Kupası'nda İran üçüncü sırada yer aldı

2020 Dünya Kabaddi Kupası'nda İran Milli Kabaddi Takımı, Avustralya'yı 53-33 puanla yenerek üçüncü sırada yer aldı.

İran Milli Kabaddi Takımı daha önce de Sierra Leone, İngiltere ve Almanya'ya karşı sahadan zaferle ayrılmıştı.

İran’ın Lahor Başkonsolosu Muhammed Rıza Nazıri de dünya kupasının heyecan verici kabaddi maçına tanık olmak için tribünlerden maç seyredenler arasında yer aldı ve maçtan sonra Millilerimizi tebrik etti.

10 ülkeden sporcuların katılımıyla Pakistan’ın Lahor kentinde başlayan 2020 Dünya Kabaddi Kupası bugün sona erdi.