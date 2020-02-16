İran filmi kültürel çeşitlilik ödülü aldı

Asya Pasifik Ekran Ödülleri (APSA), UNESCO'nun himayesinde Kültürel Çeşitlilik Ödülü'nü, film aracılığıyla kültür çeşitliliğini sürdürmek ve teşvik etmek için olağanüstü katkılarından ötürü bölgeden bir film uygulayıcısına ve filme vermektedir.

Muhsin Tenabende, Muctaba Pirzade, Feriştah Hüseyni, Fatma Hüseyni, Fatma Mirzayi, Muhya Rızayi, Said Çengizyan ve Alirıza Ustadı’nın oynadığı filmin hikayesi şöyle:

İran’da mülteci hayatı yaşyan ve Tahran Belediyesi’nde Azim isimli Afgan mülteci, annesinin ailesi ve kardeşi Faruk’a Almanya’ya kaçak olarak gitmeleri için yardımcı olmaya çalışıyor, ancak Faruk son anda annesini götürmekten vazgeçiyor ve Azim de annelerinin organ nakline ihtiyacı olduğunu anlıyor. Azim kendi canı ile annesi arasında bir seçim yapmalıdır.

İran filmi daha önce 37. Uluslararası Fecr Film Festivali, Diorama Uluslararası Film Festivali ve Market ve Fransız festivalinde ödüller almıştı.

Cemşid Mahmudi’nin yazıp yönettiği, Nevid Mahmudi’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Azim’in Annesi Rona’ filmi, şimdiye kadar katıldığı film festivallerinden çok sayıda ödül kazanmıştır. Film bu defa Fransa’da düzenlenen Vesoul Film Festivali Büyük Ödülü’ne değer görüldü.



İran-Afganistan ortak yapımı ‘Azim’in Annesi Rona’, 2019 Akamei Ödülleri’nin yabancı film dalında Afganistan temsilcisi olarak aday gösterilmiştir.

Uluslararası Busan Film Festivali'nde çok sayıda ödüle değer görülen '20 Kemiği Aynı Anda Kırmak' filmi, son olarak Stockhol Semah Festivali'nin en iyi film ödülüne değer görüldü.

