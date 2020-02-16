Maksimum baskıyı geride bıraktık

Yerli ve yabancı gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Ruhani, 'Koşulların geçtiğimiz yıla göre daha ağır olmasına karşın bütün göstergeler, ABD'nin maksimum baskı politikasını atlattığımızı göstermektedir. Kuşkusuz Amerikalılar günümüzde seçtikleri yolun yanlış hesaplamalarla yapıldığını ve İran halkı üzerinde etkili olmayacağı sonucuna varmışlar' diye konuştu.

Asla zaaf ile müzakere masasına gitmeyiz

ABD yaptırımlarının etkisiz olduğunu dile getiren Ruhani, 'Ambargo düşmanlarımız için bir sonuç vermeyecektir. Onların maksimum baskı politikası ile zaaf içinde bizi müzakere masasına oturtabilecekleri fikri gerçekleşecek türden değildir' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bütün hedefinin maksimum baskı politikasını uygulayarak ve İran halkını sıkıntı ve zorlukla karşılaştırarak, hükümetimizi zaaf içinde görüşme masasına götürmek istediklerini söyleyen Ruhani, 'Biz güç ve saygınlıkla açıkça hak sözümüzü ifade ettik ve ediyoruz. Ancak zaaf duruşla müzakere yapmayız' diye belirtti.

Bası toplantısının devamında ABD'li gazeteci Ruhani'ye, 'Washington'daki liderler, İran'da yönetim değişikliğine işaret ediyor. Siz de mi ABD rejiminin değiştirilmesine inanıyorsunuz? ABD'nin sonraki başkanı hangi partiden seçilecek' diye sordu.

Ruhani şöyle yanıt verdi:

'Bize önemli olan ABD ve Beyaz Saray yetkililerinin fikirlerini değiştirerek, ABD ve bölge halklarının yararına olanı seçmeleridir. Önemli olan Beyaz Saray'da olanın doğru yolda adım atmasıdır' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasın şöyle sürdürdü:

'ABD tek taraflılığı unutmalı ve dünya lideri olduğunu unutmalıdır. ABD yetkilileri yasal halklar ve hükümetlere değer verdikleri durumunda tüm sorunları halledebiliriz.

İran'ın hukuki gerekçelerine göre önümüzdeki haftalarda ve hatta aylarda Nükleer Anlaşma İhtilaf Çözüm Mekanizması devreye girmyecek. Biz UAEK'nin denetimi altında nükleer faaliyetlerimize devam ediyoruz.'