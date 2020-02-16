Karate-1 Liginde İranlı karateciler 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Karatecimiz Purşeyb, Kazak rakibini 8-5 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

Kadın karatecimiz Şima Al Suudi ise -61 kg’de Çinli rakibine 3-1 yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan bu sabahki yarışmalarda Behmen Asgeri, -75 kg'de düzenlenen üçüncülük yarışmasında Türk rakibini 2-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı ve böylece İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ilk karetecisi oldu.

Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine yükselmeyi başararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanan ilk karatecimiz olmayı başardı

Karetcimiz Mehdi Hudabahşi da Kazak rakibini yenerek bronz madalya boynuna taktı.

Daha önce İranlı karateciler Rozita Alipur, Behmen Asgeri ve Mehdi Hudabahşi bronz madalya kazandı.

85 ülkeden karatecinin katılımıyla 14 Şubat günü Dubai’de başlayan Karate-1 Ligi, bugün sona erdi.

Karate-1 Liginde İran Milli Karate Takımı toplam 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.