Zarif ile Irakı mevkidaşı bir araya geldi

Münih Güvenlik Konferansı sırasında görüşen İran ve Irak dışişleri bakanları, güvenlik konuları başta olmak üzere ikili ilişkileri ve terörle mücadeleyi ele aldı.

Bu görüşmede taraflar ayrıca General Süleymani ve Ebumehdi Mühendis'in şehadeti ile ABD'nin bu terör eylemine İran'ın verdiği yanıtı değerlendirerek, bu iki şehidin terörlerinin aydınlatılması için ikili iş birliği ve araştırmalara vurgu yaptı.

Zarif Münih Güvenlik Konferansı sırasında daha önce de birçok ülke yetkilileri ile bir araya gelmiş ve ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmüştü.

Zarif dün de Tahran'ın Suudi Arabistan dahil tüm komşuları ile diyaloğa hazır olduğunu belirterek, 'İran İslam Cumhuriyeti, komşularının güvenliğini, kendi güvenliği gibi görüyor' dedi.

Münih Güvenlik Konferansı sırasında Lyse Doucet'a röportaj veren Zarif, 'General Süleymani'nin şehit edilmesi sonrası Suudi Arabistan'dan bizimle diyalog kurma konusunda bir mesaj aldık. Biz de bu mesaja olumlu yanıt verip diyalog istediğimizi belirtmemize rağmen, bu ülkeden her hangi bir yanıt almadık' diye konuştu.

İran'ın komşuları ile tansiyon istemediğini hatırlatan Zarif, 'Komşularımızın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz ve tam bugün bile tüm komşularımızla diyalog kurmaya hazırız. Fars Körfezi tüm komşu ülkelere aittir ve bölge ülkeleri, ABD ve İsrail'in bölgemiz için güvenlik getiremeyeceğini bilmeli ve bölge istikrar ve güvenliğini kendi elleri ile korumalıdırlar' değerlendirmesinde bulundu.

Komşuların istedikleri takdirde gerilimin azalabileceğine işaret eden Zarif, 'Bunun için birçok yol mevcut, ancak önemli olan bu ülkelerin bunu istemesi ve gerçek irade ortaya koymalılar' diye belirtti.

Suudi Arabistan'dan şimdiye kadar tansiyonların düşmesi yönünde her hangi bir olumlu işaret almadıklarına işaret eden Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin BM Genel Kurulu'nda sunduğu Hürmüz Boğazı Barış Planı'na Kuveyt, Katar, Umman ve Irak'ın olumlu yanıt verdiklerini, ancak Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in negatif baktıklarını ve Suudi Arabistan ile BAE'nin bölgede tansiyon ve gerilimden yana olduklarının altını çizdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın İran ile Suudi Arabistan arasında doğrudan diyaloğ kurulma yönündeki teklifine dikkati çeken Zarif, 'Biz diyalog için bugün bile hazırız dedik. Pakistan'ın önceki Başbakanı Navaz Şerif de bu teklifte bulunmuştu' diye ekledi.