İranlı karateciler Karate-1 Liginde bronz madalya kazandı

Asgeri -75 kg'de düzenlenen üçüncülük yarışmasında Türk rakibini 2-0 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı ve böylece İran'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ilk karetecisi oldu.

Milli karatecimiz Behmen Asgeri, Dubai'de düzenlenen Karate-1 Karate Ligi finallerine yükselmeyi başararak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazanan ilk karatecimiz olmayı başardı

Karetcimiz Mehdi Hudabahşi da Kazak rakibini yenerek bronz madalya boynuna taktı.

Öte yandan kadınlar dalında Sara Behmanyar ve Rozita Alipur birer bronz madalya kazandı.

Şima Al Suudi ve Zebihullah Purşeyb altın madalya kazanmak için bu akşam mücadele edecek.