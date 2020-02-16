16 Şub 2020 13:50
Journalist ID: 2391
News Code: 83676491
0 Persons

İranlı halterci Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi oldu

İranlı halterci Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi oldu

Tahran, İRNA- Özbekistan'da düzenlenen Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı genç halterci Hüseyin Pakar 67 kg'de koparma denemesinde gümüş madalya kazanmayı başardı.

67 kg'de mücadele eden Pakar, ilk koparma denemesinde 124 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinci denemesinde 131 kg halteri kaldırdı. Ardından üçüncü koparma denemesinde 135 kg halteri kaldırmayı başararak şampiyonaın gümüş madalyasını elde etti.

Bu kategoride Endonezyalı Muhammed Yasin 136 kg halteri kaldırmayı başardığı için altın madalya kazanırken, Güney Koreli halterci 131 kg halter ile üçüncülüğe yerleşti.

İlk silkme denesminde başarılı olmasına rağmen ikinci denemesinde 152 kg halteri kaldıramayan milli sporcumuz Pakar, üçüncü denemesinde de başarısız olduç

Pakar toplamda 279 kg ağırlığı kaldırarak beşinci sırada yer aldı.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 1 =