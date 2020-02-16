İranlı halterci Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya sahibi oldu

67 kg'de mücadele eden Pakar, ilk koparma denemesinde 124 kg halteri kaldırdıktan sonra ikinci denemesinde 131 kg halteri kaldırdı. Ardından üçüncü koparma denemesinde 135 kg halteri kaldırmayı başararak şampiyonaın gümüş madalyasını elde etti.
Bu kategoride Endonezyalı Muhammed Yasin 136 kg halteri kaldırmayı başardığı için altın madalya kazanırken, Güney Koreli halterci 131 kg halter ile üçüncülüğe yerleşti.
İlk silkme denesminde başarılı olmasına rağmen ikinci denemesinde 152 kg halteri kaldıramayan milli sporcumuz Pakar, üçüncü denemesinde de başarısız olduç
Pakar toplamda 279 kg ağırlığı kaldırarak beşinci sırada yer aldı.
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