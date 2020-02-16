İsfahan Mubareke Çelik Şirketi, dünyanın en büyük sünger demir üreticisidir

İRNA muhabirine konuşan Azimiyan, 'Mubareke Çelik Fabrikas, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yüzde 22 fazla payla en büyük düz varakların üreticisi unvanını elde ederken, ülke çelik üreticileri içinde yarıdan fazla payı kendi elinde bulunduruyor' dedi.

Mubareke Çelik Şirketi'nin şimdiki değerinin 84 trilyon Tümen olduğuna dikkati çelen Azimiyan, 'Bı şirket ülkemizin GSYH'sindeki payı yüzde 1, sanayi sektöründeki gelirlerin ise yüzde 5'lik payla dikkat çekiyor' diye konuştu.

Mubareke Çelik Fabrikası'nın bünyesinde faaliyet gösteren doğrudan 1 fabrika ve üretim birimi olduğunu dile getiren Azimiyan, dolaylı olaral 3 fabrika ve atöylenin bu amaçla faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Mubareke Çelik Fabrikası'nın ülke için şimdiye kadar 8 milyar dolar döviz girdisi sağladığının altını çizen Mubareke Çelik Fabrikası Genel Müdürü Azimiyan, 'Şirketimiz 2018 yılında dünya çelik üreticileri arasında su tüketimini azaltma konusunda şampiyon ilan edildi' diye ekledi.