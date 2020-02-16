Uluslararası toplumun suskunluğu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonu küstahlaştırmıştır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılşan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in güneyinde yer alan el-Maslup kentine düzenlediği ve onlarca sivilin şehit düşmes ve yaralanmasına neden olan saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, mazlum Yemen halkı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

Musevi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Son yıllarda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun savaş meydanlarında utanç verici hezimetlerle karşı karşıya kaldıkları zaman, Amerikan silahları ile çoluk çocuk demeden sivilleri namertçesine katledip faciaya neden olduklarını tanık olduk. el-Maslup kentindeki son saldırı da bunun örneklerindendir.

Uluslararası toplumun bu tür savaş suçlarına karşı sessizliğe kapılması, onları daha fazla sivil öldürmek için daha da küstahlaştırıyor ve bütün uluslararası yasalarla insan haklarını ayaklar altına alıyor.'