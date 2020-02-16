Urmiye Gölü'nün su miktarı geçen yıla göre 1,55 milyar metreküp daha fazla

İRNA’ya konuşan Urmiye Gölü Canlandırma Kurulu İl Daire Başkanı Ferhad Sarhoş, 'Yapılan son incelemelere bakıldığında, Urmiye Gölü'nün su hacmi 3 milyar 550 milyon metreküpten fazla tahmin edilmektedir’ dedi.

Urmiye Gölü'nün büyüklüğünün bugünlerde 2 bin 848 kilometrekareye ulaşmış olduğunu belirten Sarhoş, gölün büyüklüğünün de geçen yıla göre 583 kilometrekare artış yakaladığını ifade etti.

Sarhoş ayrıca gölün şimdiki dengesinin bin 271 metre 33 santimetre olduğunu ifade ederek, bu dengenin geçen yılın aynı dönemine göre 60 santimetre daha fazla olduğunu dile getirdi.