Almanya: İran bölgede tansiyonları düşürerek güven oluşturabilir

İran ve Almanya dışişleri bakanları Münih Güvenlik Konferansı sırasında bölgenin siyasi ve güvenlik durumu, ABD'nin Batı Asya'daki yanlışları ve AB'nin Nükleer Anlaşma ile igili taahhütleri ve Avrupa-Amerikan ilişkisinin gerçekleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Bu görüşmeden sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya’nın İran ile Nükleer Anlaşma'yı korumak için çalışmalarına yer verildi.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu görüşmede konunun teknik ve hukuki açıdan takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, İran'ın kaza ile ilgili sorumlu olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Zarif ayrıca İran'ın meselenin hukuki yönden çözümüne yönelik Ukrayna ile iş birliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Zarif ayrıca İran'ın meselenin hukuki yönden çözümüne yönelik Ukrayna ile iş birliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Zarif dün de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumunu inceledi.

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif Kanada Dışişleri ve Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi, Avrupa Parlamentosu Halk Grubu Başkanı ile görüştü.