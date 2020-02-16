İran ve Irak, Şehit General Süleymani'nin terörünün cezai takibi için iş birliği yapacak

Yargı Erki Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Yargı Erki Uluslararası İşler ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Ali Bakıri Keni bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran İslam Cumhuriyeti kendi yasaları uyarınca, ABD'nin bu cinayetini hukuki ve cezai yönlerden takip etmektedir. Aynı zamanda tüm hukuki ve uluslararası kapasiteleri kullanarak, bu cinayeti işleyenleri takip ederek cezalandırmayı hedefliyoruz' dedi.

Irak Adalet Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve İnsan Hakları Genel Müdürü Ahmed Türki Abbas da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Trump'ın yaptığı, kanun ötesinde ve terör eylemidir. Bir hükümetin doğrudan terör eylemi yapması, uluslararası arena için tehlikeli ve takip edilebilirdir' diye konuştu.

Abbas ayrıca İnsan Hakları Konseyi'nin sonraki toplantısında İran ve Irak yetkililerinin bu cinayetin Cenevre Toplantısı'nda incelenmesi için fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi.