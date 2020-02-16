Nükleer Anlaşma'yı korumak için kararlıyız

Twitter hesabından açıklamada bulunan Borrell, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu barışına ilişkin sunduğu Yüzyılın Anlaşması ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.

Borrell ayrıca Suudi Arabistan, Umman ve Irak Dışişleri Bakanları ile de görüşerek Nükleer Anlaşma dahil bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

İran, ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı olarak Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra diğer anlaşma taraflarını taahhütlerini ifa ederek korunmasına çalışmasına rağmen, 2 yıla yakın süre geçmiş ve AB tarafı taahhütlerini ifa konusunda başarısız kalmıştır.

Bu doğrultuda Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini adım adım askıya alan İran, anlaşma çerçevesindeki nükleer programı ile ilgili tüm sınırlamaları kaldırdığını ve sınırlamalara tabi olmayacağının altını çizdi.

Ancak İran, anlaşmanın diğer taraflarının taahgütlerini yerine getirmeleri durumunda, bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerine yeniden geri dönmeye hazır olduğunu bildirmiştir.