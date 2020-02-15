Avrupa'nın doğru yolu, Nükleer Anlaşma taahhütlerini ifa etmekten geçiyor

Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir araya gelen Fransa ve İran dışişleri bakanları, ikili ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Nükleer Anlaşma'yı da masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini ifa etmediğine dikkati çekerek, 'Avrupa'nın tuttuğu yol, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Tek doğru yol, Avrupa'nın bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmektir' dedi.

Avrupa'nın Nükleer Anlaşma'daki taahhütlerini uygulaması durumunda İran'ın bu anlaşmadaki taahhütlerini askıya almaya son vererek, anlaşmadaki taahhütlerini yeniden ifa edeceğinin altını çizen Zarif, 'İran, Avrupa'nın taahhütlerini yeteri kadar ifa edip etmeiği konusunda karar verecektir' diye konuştu.

Avrupa'nın İran'ın ekonomik çıkarlarını temin etmesi halinde Nükeer Anlaşma'daki taahhütlerini tekrar ifa edeceklerine değinen Zarif, 'İran, Arupa'nın eylemlerine uygun şekilde adımlarını atmaya devam edecektir' değerlendirmesinde bulundu.

İran halkının haklarının korunması gerektiğine işaret eden Zarif, 'İran, ABD'nin ambargoları nedeniyle büyük zararlara uğramıştır, ancak Avrupa anlamlı adımlar atarasa, biz de taahhütlerimizi askıya almaya son vereceğiz' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif daha önce de Alman mevkidaşı Heiko Mass ile yaptığı görüşmede, bölgenin siyasi ve güvenlik durumu, ABD'nin Batı Asya'daki yanlışları ve AB'nin Nükleer Anlaşma ile igili taahhütleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

İran ve Almanya dışişleri bakanları Münih Güvenlik Konferansı sırasında bölgenin siyasi ve güvenlik durumu, ABD'nin Batı Asya'daki yanlışları ve AB'nin Nükleer Anlaşma ile igili taahhütleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Alman mevkidaşı ile İran ve AB arasında güvenin ve iş birliğinin artırılması yollarını ele alan Zarif, Mass'la görüşmeden önce Tahran'da 8 Ocak'ta kaza sonucu düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin ülkelerin düzenlediği dışişleri bakanları toplantısına katıldı.

Zarif bu toplantıda konunun teknik ve hukuki açıdan takip edilmesi gerektiğine işaret ederek, İran'ın kaza ile ilgili sorumlu olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

Zarif ayrıca İran'ın meselenin hukuki yönden çözümüne yönelik Ukrayna ile iş birliğini sürdüreceğinin altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Münih Güvenlik Konferansı sırasında birçok ülke yetkilisi ile bir araya geldi.

Bu sahab İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Ukraynalı mevkidaşı Vadym Prystaiko, Münih Güvenlik Konferansı sırasında 8 Ocak gecesi Tahran'da kaza sonucu düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin son gelişmeleri ve iki ülkenin bu konudaki iş birliğini değerlendirdi.

Taraflar bu görüşmede, olay sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi hususunda gerekenlerin yapılmasına vurgu yaptı.

Zarif dün de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) son durumunu inceledi.

Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Münih’te bulunan Zarif, Yi ile yaptığı görüşmede KOEP, Batı Asya bölgesi konuları, General Kasımi’nin şehit edilmesi ve İran’da insani hata sonucu düşürülen Ukrayna uçağı hakkında görüşmelerde bulundu.

Zarif görüşmede Çin’in Korona hastalığı yönetiminin takdire şayan olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin İranlı öğrencilerin Woohan kentinden tahliyesindeki yardımlarına teşekkür etti.

Zarif bugün Kanada Dışişleri ve Başbakanı, Çek, Umman, Hırvatistan, Finlandiya ve Vatikan Dışişleri Bakanları ile görüştü.