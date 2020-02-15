İranlı kadınlar Danimarka'da birer altın ve gümüş madalya kazandı

13 Şubat günü Danimarka'da başlayan Serbest Atıcılık Yarışmaları'nda İranlı atıcılar Fatma Keremzade ile Armina Sadıkiyan, yarışmaların finallerine katılarak sırasıyla bir altın ve bir gümüş madalyayı boynuna taktı.

Ayrıca erkekler havalı tabanca kategorisinde Mehyar Sadakat ile Emirmuhammed Nekunam, sırasıyla 8. ve 9. sırada yer aldı.

13 Şubat günü 10 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla Danimarka'da başlayan Serbest Atıcılık Yarışmaları 16 Şubat tarihinde sona erecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan İran Milli Tabanca Takımı, 8 sporcu ile bu yarışmalara katıldı. Millilerimizin yarışmalardan sonra Hannover'de düzenlenecek hazırlık kapmına katılmaları bekleniyor.