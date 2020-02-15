16 Şub 2020 02:35
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News Code: 83675803
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İranlı kadınlar Danimarka'da birer altın ve gümüş madalya kazandı

İranlı kadınlar Danimarka'da birer altın ve gümüş madalya kazandı

Tahran, İRNA- İranlı kadın atıcılar, Danimarka'da düzenlenen Serbest Atıcılık Yarışmaları'nda havalı tabanca kategorisinde birer altın ve gümüş madalya sahibi oldu.

13 Şubat günü Danimarka'da başlayan Serbest Atıcılık Yarışmaları'nda İranlı atıcılar Fatma Keremzade ile Armina Sadıkiyan, yarışmaların finallerine katılarak sırasıyla bir altın ve bir gümüş madalyayı boynuna taktı.

Ayrıca erkekler havalı tabanca kategorisinde Mehyar Sadakat ile Emirmuhammed Nekunam, sırasıyla 8. ve 9. sırada yer aldı.

13 Şubat günü 10 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla Danimarka'da başlayan Serbest Atıcılık Yarışmaları 16 Şubat tarihinde sona erecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan İran Milli Tabanca Takımı, 8 sporcu ile bu yarışmalara katıldı. Millilerimizin yarışmalardan sonra Hannover'de düzenlenecek hazırlık kapmına katılmaları bekleniyor.

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