İranlı güreş hakemi Macaristan'a gidecek

Dünya Güreş Birliği Hakem Komisyonu, İran'ın ünlü güreş hakemi Musallayipur'u Macaristan'da düzenlenecek bu yarışmalarda görev almak için davet etti. Musallayipur'un Avrupa müsabakalarına davet edilmesi, onun başarının göstergesidir.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Güreş Eleme Müsabakaları, 16-22 Mart tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek.

Musallayipur'la birlikte diğer S1 Sertifikasına sahip güreş hakemlerimiz Said Abbasi, Nima Sadıki ve Mehdi Beşiri, 18-23 Şubat tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek Asya Güreş Şampiyonası'nda hakem olarak düdük çalacak.